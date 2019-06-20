الحوثيون: إطلاق صاروخ باليستي على تجمعات للجيش السعودي قبالة نجران

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

قالت جماعة الحوثي، إنها أطلقت صاروخا بالستيا، الخميس، على تجمعات للجيش السعودي قبالة منطقة نجران المحاذية للحدود اليمنية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، بثته قناة المسيرة التابعة للجماعة.

وتحدث سريع، أن الصاروخ استهدفت تجمعات كبيرة للجيش السعودي، وكانت الإصابة مباشرة.

وأضاف أن الضربة أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، فيما شوهدت سيارات تنقل الضحايا.

وتابع: "العملية موثقة وسيتم بثها لاحقا"، مشيرا أنها أصابت الجانب السعودي "بالذعر والخوف، وسببت حالة إرباك كبيرة في صفوفه".

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ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجانب السعودي حول ما أفاد به المتحدث العسكري الحوثي.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيين، إطلاقهم صاروخا من نوع كروز، على محطة الكهرباء في جيزان السعودية.

وتحدثت الجماعة أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية"، دون الحديث عن خسائر.

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، والسبت والإثنين الماضيين، أعلن التحالف العربي إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مدينة أبها، جنوبي المملكة.

والأربعاء قبل الماضي، أعلن التحالف العربي في اليمن، تعرض مطار أبها لـ "عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.