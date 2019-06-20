بدء صرف منحة مالية قطرية لـ 60 ألف عائلة فقيرة بغزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

بدأت دولة قطر، الخميس، صرف مساعدات مالية تبلغ قيمتها 6 مليون دولار أمريكي، لحوالي 60 ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة.

وتجمّع المئات من الفلسطينيين، صباحا، أمام فروع بنك البريد (حكومي)، الموزّعة في محافظات القطاع، لتلقي تلك المساعدات، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

الفلسطيني رامي نصر الله (30 عاما)، عاطل عن العمل، ومعيل لـ7 أفراد من عائلته، قال خلال انتظاره استلام المساعدة النقدية، إن "هذا المبلغ البسيط، يساعدنا في الحفاظ على الحياة الكريمة".

وأضاف، في حديثه لوكالة "الخليج 365":" أدفع هذا المبلغ كإيجار للمنزل، وصراحة لو لم يصرف لي، لا أعرف من أين كنت سأدفع الإيجار".

وأعرب نصر الله، عن أمنياته في استمرار صرف هذه المساعدات النقدية للفقراء بغزة، نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية في ظل انعدام توفّر فرص العمل.

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والأربعاء، أعلنت قطر، أنها ستقدم تلك المساعدات النقدية لآلاف الأسر الفقيرة.

وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، إنه قد تم تخصيص نحو "4 مليون دولار أخرى، لتنفيذ مشاريع أخرى مستدامة، سيتم الإعلان عنها لاحقا".

وفي مايو/ أيار الماضي، قرر الأمير تميم بن حمد آل ثاني تخصيص 480 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار بيان لوزارة الخارجية القطرية إلى أن 300 مليون دولار سيتم تخصيصها على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، إضافة إلى 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل ودعم برامج الأمم المتحدة.

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