العراق.. العثور على رفات أسرى كويتيين جنوبي البلاد

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، اكتشاف رفات أسرى كويتيين في محافظة المثنى جنوبي العراق، فقدوا خلال حرب الخليج في تسعينيات القرن الماضي.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن "الاكتشاف الذي تم مؤخرا لرفات عدد من الأشخاص (لم تحدده) في المثنى/ قضاء السماوة، جنوبي العراق، ممن يظن أنهم فقدوا جراء النزاع، يمنح الأمل بإعطاء بعض الأجوبة".

وأوضحت أنه تم "العثور على الرفات، التي يظن بأنها تعود لمواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الحرب، في موقعين دفنيين، وذلك بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها السلطات العراقية والكويتية، وخبراؤنا".

وأضافت اللجنة أن "الرفات استخرجت بشكل كامل، وأودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد، لغرض استخراج الخريطة الجينية (DNA)، لمطابقتها لاحقا مع البصمة الوراثية لعوائل المفقودين في تلك الفترة".

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وأوضحت أن "التحاليل الخاصة بالأدلة الجنائية، ستكشف العدد التقريبي للرفات التي تم استخراجها، وسوف تقدم معلومات حول جنسيتهم".

وتابعت، أن "اكتشاف الرفات جاء نتيجة العمل الدؤوب الذي قامت به السلطات الكويتية والعراقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في كل من الكويت والعراق، وللجهود الحثيثة التي بذلت سواء في مجال جمع المعلومات وتحليلها، أو من خلال التوصل إلى شهود جدد، أو بالحصول على صور الأقمار الصناعية التي من شأنها تسهيل عمل الفرق الميدانية على الأرض".

وقالت الكويت إن عدد مفقوديها منذ عام 1990، إبان دخول الجيش العراقي الكويت، بلغ 320 مفقودا، فيما قال العراق إن أكثر من 5 آلاف عراقي لا يزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003، في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.