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صحيفة الخليج الإلكترونية
تلقّت الجهات الأمنية في الأفلاج بلاغاً عن مفقود ثلاثيني انقطع اتصاله بذويه منذ ظهر أمس.
وقال أحد ذوي المفقود: إن الشاب الذي كان يبلغ من العمر 27 عاماً كان يستقل مركبة من نوع “إلنترا” موديل 2018، وقدم إلى محافظة السليل، وتوقف بمرور الأفلاج، ثم انقطع الاتصال معه بعد خروجه ظهر أمس الأربعاء.
وأضاف: تم إبلاغ الجهات الأمنية، ولا يزال البحث عنه جارياً.
من ناحية أخرى، أعلنت جمعية “غوث” عن رفع الجاهزية والانطلاق للبحث عن المفقود.
كانت هذه تفاصيل خبر انقطع اتصاله بأهله منذ أمس.. البحث عن “ثلاثيني” مفقود في الأفلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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