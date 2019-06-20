انقطع اتصاله بأهله منذ أمس.. البحث عن “ثلاثيني” مفقود في الأفلاج

صحيفة الخليج الإلكترونية

تلقّت الجهات الأمنية في الأفلاج بلاغاً عن مفقود ثلاثيني انقطع اتصاله بذويه منذ ظهر أمس.

وقال أحد ذوي المفقود: إن الشاب الذي كان يبلغ من العمر 27 عاماً كان يستقل مركبة من نوع “إلنترا” موديل 2018، وقدم إلى محافظة السليل، وتوقف بمرور الأفلاج، ثم انقطع الاتصال معه بعد خروجه ظهر أمس الأربعاء.

وأضاف: تم إبلاغ الجهات الأمنية، ولا يزال البحث عنه جارياً.

من ناحية أخرى، أعلنت جمعية “غوث” عن رفع الجاهزية والانطلاق للبحث عن المفقود.