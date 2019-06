السينما العائمة تفتح أبوابها في موسم جدة

جدة

وسط حماسٍ كبيرٍ بين الزوار، افتتحت أول سينما عائمة في الشرق الأوسط وأفريقيا وحوض البحر المتوسط، ضمن فعاليات موسم جدة المتنوعة، وذلك على شاطئ أبحر، والتي تستمر حتى 18 يوليو القادم.

السينما العائمة” الفريدة من نوعها تتميز بأكبر شاشه سينما في منطقة الشرق الأوسط، وتوفر عروضاً لأفلامٍ متنوعة، ومنها: The Secret Life of Pets 2، وسبع البرمبة، وPokemon Detective Pikachu، وGodzilla: King of The Monsters، وأول العروض يبدأ في تمام الساعة 7:45 مساءً.

ولضمان أعلى مستويات الراحة للمشاهدين، قام المنظمون بتهيئة مناطق جلوسٍ متنوعة تتسع لحوالي 230 مشاهد في العرض الواحد، وتتضمن جلسات عالية فوق الماء، وجلسات أخرى على الرمال تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، وبإمكان جميع الزوار الحضور وشراء التذاكر من موقع السينما.

ويعد موسم جدة أحد مواسم السعودية التي تهدف لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التنموية، وتعزيز إسهام المملكة في مجالات الفنون والثقافة، والرياضة والترفيه، كما أنه سيسهم بشكلٍ فاعل في تحسين نمط الحياة في المجتمع السعودي، وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة، أحد برامج الرؤية الطموحة.