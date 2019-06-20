قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من #نابلس

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظة. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرقًا، واعتلقت طه أحمد قطناني، فيما اعتقلت محيي أحمد الشحروري، من الجبل الشمالي، وأحمد علي خباص من مخيم العين، بعد ان داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

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