اعتماد مركز السكري بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة كمركز تدريبي للزماله ببرنامج داء السكري

الخليج - زينة الفدح

حصل مركز الغدد الصماء والسكري التابع لمستشفى حراء العام بمكة المكرمة على الإعتماد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريبي للزمالة ببرنامج داء السكري، وذلك بعد أن إجتاز المركز جميع الاشتراطات والمعايير التي حددتها الهيئة لبرامج الزمالة.

واوضح مدير مركز السكري بمستشفى حراء الدكتور / حميد الصحفي قائلاً: “سعدنا جداً بإعتماد المركز لدينا كمركز تدريبي لطب الزمالة وذلك لمدة 4سنوات متتالية، وأعرب عن بالغ شكره وتقديره على ما يتلقاه المركز من دعم من قبل مدير المستشفى وبمتابعه مستمره من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة في سبيل دفع عجلة التقدم والتطور بالمستشفى والذي يدار بواسطة نخبة من أفضل الأطباء الاستشاريين السعوديين في تخصصاتهم.

وأفاد مدير مستشفى حراء العام الدكتور / وليد بن عبدالحليم محمد حسين أن هذا الاعتماد يجسد جهود المستشفى في تعزيز برامج طب الزمالة في التخصصات الطبية ودعم البرامج العلمية بهدف رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية وفق أفضل معايير الجودة العالمية .