أسعار_النفط ترتفع نحو 20%

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الخليج - واس
ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الخميس، 20% تقريبًا على خلفية تحسن الطلب الأمريكي واتفاق دول أوبك ودول أخرى منتجة للنفط على موعد اجتماع للتباحث حول تخفيض إنتاج النفط.
وارتفع سعر برميل النفط للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم بقيمة 1.13 دولارًا أمريكيًا أو 1.8% إلى 62.95 دولارًا أمريكيًا فيما صعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بقيمة 90 سنتًا أو 1.7% إلى 54.66 دولاراً أمريكيًا.
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