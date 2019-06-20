الحبوب: طرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت المؤسسسة العامة للحبوب، عن طرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي.
وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس: إن المؤسسة أعلنت اليوم عن مناقصتها الثالثة لهذا العام (2019م)؛ لاستيراد كمية (900) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أغسطس- أكتوبر2019)، موزعة على عدد (15) باخرة بواقع (12) باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.
وأضاف أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه؛ حيث سبق التعاقد على كمية تُقدّر بنحو (1.5) مليون طن خلال العام المالي الحالي.
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