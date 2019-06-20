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صحيفة الخليج الإلكترونية
نفّذ مستشفى الزلفي العام, مساء يوم أمس الأول (الثلاثاء), حملةً للتبرع بالدم, ليوم واحد، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم, بنادي الحي المقام في مدرسة الإمام محمد بن سعود بعلقة، تحت إشراف إدارة المختبرات وبنك الدم بالمستشفى, بلغ عدد المتبرعين 15 متبرعاً.
الجدير ذكرة, الحملة تسهم في تأمين الدم للمرضى المحتاجين، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التبرع بالدم، وتبيان فوائده الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم.. مستشفى الزلفي العام ينفّذ حملة للتبرع بالدم بنادي حي مدرسة الإمام محمد بن سعود بعلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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