أمريكا.. #ترامب يطلق حملته لانتخابات 2020م

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية فلوريدا، رسميًا، إطلاق حملته لإعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020م.

وتعهد الرئيس الأمريكي أمام حشد ضخم من مؤيديه في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية -بثته وسائل الإعلام الأمريكية- بعدم خذلانهم، وتوقع سباقًا أسهل هذه المرة؛ معددًا الإنجازات التي حققتها إدارته خلال عامين ونصف العام من ولايته الأولى.

Advertisements

وقال الرئيس ترامب: “حققنا إنجازات أفضل من أي رئيس آخر، وفي ظروف لم يتعامل معها أي رئيس من قبل”.

وأضاف: “لقد فعلناها من قبل وسنفعلها مرة أخرى، وهذه المرة سننهي عملنا”.

وأشار الرئيس الأمريكي خلال مخاطبته، إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الكارثي مع إيران، التي وصفها بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب.