الان تتابع رئيس الإنتربول السابق: نعم.. أنا مرتشي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365: ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن الرئيس السابق لمنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مينغ هونغ وي أقر بالذنب خلال جلسة محاكمة اليوم الخميس بعد أن اتهمه الادعاء بتلقي رشا قدرها 14.5 مليون يوان (2.11 مليون دولار). وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية إن المحكمة ومقرها مدينة تيانجين الشمالية ستعلن حكمها في وقت لاحق. وليس واضحا من هو محامي مينغ ولم يتسن الاتصال به أو بممثل قانوني للتعليق. وقالت زوجته، التي حصلت على حق اللجوء في فرنسا،إن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.

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