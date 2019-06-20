اخبار الخليج

"أنصار الله": مفاجآت كبيرة في انتظار السعودية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وأعلنت قناة المسيرة الحوثية، قصف "أنصار الله" لمحطة كهرباء في محافظة جازان، وذلك بصاروخ كروز.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وقالت "رويترز" إنه لم يرد تأكيد من السلطات حول الأمر، في حين أكد مسؤولون أمريكيون أنهم على علم بتقارير عن وقوع ضربة صاروخية استهدفت "بنية تحتية مهمة" في المملكة، لكن لم يدلوا بتفاصيل عن إضرار أو خسائر بشرية محتملة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل ضربة صاروخية في المملكة العربية السعودية.

وأضافت: "نحن نتابع الوضع عن كثب ونواصل التشاور مع شركائنا وحلفائنا".

Advertisements

وقالت ريبيكا ريباريتش المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن مثل هذه الهجمات "سبب كبير للقلق و(تعرض) أرواح بريئة للخطر".

كانت "أنصار الله، قد قصفت بصاروخ "كروز" مطار أبها الدولي وأحدثت به إصابات ما تسبب بتوقف المطار وشل حركة الطيران.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله": مفاجآت كبيرة في انتظار السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا