التحالف العربي: هجوم الحوثي على محطة المياه لم يحدث أي ضرر

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد تركي المالكي إن مقذوفا حوثيا سقط بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة بمنطقة الشقيق، دون أن ينتج عنه "أي أضرار بشرية أو تلفيات"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER

وأضاف المالكي أن الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه.

وأشار الماليك إلى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) — على حد زعمها — ، ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، كما يثبت أيضاً حصول هذه المليشيا الارهابية على أسلحة نوعية جديدة ، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود ، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231)".

واعتبر المتحدث باسم التحالف أن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدية كمنفذ لتهريب الأسلحة وتهديد الأمن القومي.

وأعلنت قناة المسيرة الحوثية، قصف "أنصار الله" لمحطة كهرباء في محافظة جازان، وذلك بصاروخ كروز.

Advertisements

أكد مسؤولون أمريكيون أنهم على علم بتقارير عن وقوع ضربة صاروخية استهدفت "بنية تحتية مهمة" في المملكة، لكن لم يدلوا بتفاصيل عن إضرار أو خسائر بشرية محتملة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل ضربة صاروخية في المملكة العربية السعودية.

وأضافت: "نحن نتابع الوضع عن كثب ونواصل التشاور مع شركائنا وحلفائنا".

وقالت ريبيكا ريباريتش المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن مثل هذه الهجمات "سبب كبير للقلق و(تعرض) أرواح بريئة للخطر".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.