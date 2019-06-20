دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إطلاق لعبة Harry Potter: Wizards Unite خليقة بوكيمون جو يوم الجمعة القادم

© Tech World قدمت بواسطة إطلاق لعبة Harry Potter: Wizards Unite خليقة بوكيمون جو يوم الجمعة القادم

بفضل النسخة التجريبية من اللعبة المنتظرة Harry Potter: Wizards Unite والتي تم إطلاقها في نيوزيلندا وأستراليا.

عرفنا بأن الإصدار العالمي بات قريبًا جدًا، ولكن هناك جديد في الموضوع.

حيث أعلن الحساب الرسمي للعبة من على تويتر، بأن الإطلاق الرسمي سيبدأ من يوم 21 يونيو، أي يوم الجمعة القادم.

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وفي هذا السياق، أوضحت شركة Niantic مُطوّرة اللعبة، بأن لعبتها هذه ستكون متاحة أولًا في الولايات والمملكة المتحدة.

بالتالي، من غير الواضح المدّة التي ستستغرقها اللعبة الوصول إلى جميع المستخدمين.

في غضون ذلك، ستكون لعبة Harry Potter: Wizards Unite شبيهة للعبة العملاقة بوكيمون جو “Pokémon Go”، حيث ستكون من ضمن ألعاب الواقع المعزز “AR”.

وفي موضوع بحد ذاته، عندما تم إطلاق لعبة Pokémon Go، فقد استغرقت وقتًا طويلًا وغير عادي لوصولها في بلدان معينة مثل اليابان.

لذلك من المتوقع جدًا ، أن تنتهج لعبة Harry Potter: Wizards Unite نفس النهج ، وهو بدوره غير مُحبب للمستخدمين.

عمومًا، وضّحت لنا النسخة التجريبية للعبة وكذلك وصفها من على نسخة التسجيل المُسبق ما هي هيتها .

حيث أنها شبيهة لـ Pokémon GO، ولكن بدلاً من تجميع البوكيمونات، ستقضي وقتك في البحث عن Foundables “العناصر الملعونة” التي تصيب مناطق Muggle.

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لذلك إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، فيمكنك توقع الحصول على Harry Potter: Wizards Unite هذا الجمعة.

وإذا كنت تعيش في منطقة أخرى وهو في الغالب ، فتأكد من الضغط على زر التسجيل المسبق، لتلقي إشعار عندما تكون اللعبة متاحة رسميًا في الجزء الخاص بك من العالم.

في الختام، حصدت نينتندو عائدات مالية ضخمة من لعبتها بوكيمون جو حيث تجاوزت 750 مليون مرة تنزيل وجلبت كعائدات إجمالية 1.2 مليار دولار.

فهل هذه الأرقام، قادرة أن تحققها لعبة Harry Potter : Wizards Unite ، الإجابة حاضرة وبقوة خلال المرحلة المُقبلة.

التدوينة إطلاق لعبة Harry Potter: Wizards Unite خليقة بوكيمون جو يوم الجمعة القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.