الحوثيون يقولون إنهم قصفوا محطة كهرباء جنوبي السعودية

اليمن/ الخليج 365-

قالت جماعة الحوثي المسلحة باليمن، إنها قصفت محطة كهرباء جنوبي المملكة المتاخمة للحدود اليمنية بصاروخ كروز.

وأفادت فضائية المسيرة التابعة للحوثيين عبر توتير، الأربعاء، في بيان، أن "القوة الصاروخية (للحوثيين) أطلقت صاروخا نوع كروز على محطة الكهرباء في جيزان السعودية"

وأكد البيان أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية"، دون الحديث عن خسائر.

وأرجع البيان سبب الاستهداف إلى ما أسماه "جرائم العدوان وحصاره للشعب اليمني".وتوعّد المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحي سريع، السعودية بمزيد من الهجمات الصاروخية، وقال "هناك مفاجآت كبيرة قادمة بإذن الله أكثر حساسية للنظام السعودي إذا استمر في تصعيده وعدوانه".



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.



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ووصف البيان الحوثي محطة كهرباء السعودية بأنها أكبر المشاريع في السعودية حيث بلغت تكلفة انشائها 12.23 مليار ريال سعودي ما يعادل (4 مليار دولار تقريبا) وتصل قُدرات محطة توليد الشقيق البخارية إلى (2.640) ميجاوات, واستمر العمل في بنائها خمس سنوات، حيث تم تشغيلها مطلع العام الجاري 2019م.وفقا لاسوشييتد برس،‎ أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على تفاصيل تلك الضربة الحوثية، مؤكدة "نتابع الوضع عن كثب ونواصل التشاور مع الشركاء والحلفاء".



ولم يصدر تعليق من الجانب السعودي حتى الآن، غير أن هذا ثاني حادث يقول الحوثيون إنه تم استهداف موقعا سعوديا بصاروخ "كروز".

والأربعاء، أعلنت الجماعة استهداف مطار أبها السعودي بالصاروخ ذاته، وسط إقرار سعودي بالحادث دون تأكيد نوعية المقذوف.والآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودي، والسبت والاثنين الماضيين أعلن التحالف العربي، إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مدينة أبها.

والأربعاء قبل الماضي، أعلن التحالف العربي في اليمن تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".



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