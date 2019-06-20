جماعة الدعوة والإصلاح الإيرانية تعزي في وفاة مرسي

طهران / الخليج 365

نشر عبد الرحمن بيراني، أمين عام جماعة الدعوة والإصلاح، إحدى الجماعات السنية في إيران، الخميس، رسالة تعزية بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وأشار بيراني في رسالته، أن محمد مرسي هو أول رئيس جمهورية منتخب ديمقراطيا من قبل الشعب بمصر، وتم عزله من منصبه بعد انقلاب عسكري جاء نتيجة مؤامرات داخلية، وتعاون بين القوى المناهضة للديمقراطية في المنطقة، وبعض القوى الدولية، ومن ثم أودع السجن.

وبين أن أنصار مرسي والديمقراطية تعرضت تظاهراتهم السلمية لـ "حملة ظالمة"، وقتل العديد منهم وألقي بآخرين في السجون، إلا أنهم لم يلجأوا إلى العنف، ولم يسمحوا أن تكون مصر مسرحا للصراع، وأن يقتل الإخوة بعضهم بعضا.

وقدم ميراني في رسالته التعازي لعائلة مرسي، ولجماعة الإخوان المسلمين، والعالم الإسلامي، ومناصري الحرية.

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وأضاف: "أتنمى أن تكون وفاة مرسي سببا في إنهاء الظلم الذي يمارسه الانقلابيون، وإخلاء سبيل السجناء، وعودة العسكر إلى مهامهم الأصلية، وتسليم السلطة إلى إداريين حقيقيين منتخبين من قبل الشعب، وأن تعود مصر إلى مكانتها الحقيقية في العالم الإسلامي".

والإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته في قضية "التخابر مع حماس".

والثلاثاء، كشف محامي أول رئيس مدني منتخب في مصر، عبد المنعم عبد المقصود للأناضول، عن دفن جثمان الراحل عند الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي (03:00 تغ)، بإحدى المقابر شرقي العاصمة القاهرة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للرئيس الأسبق، عبر "فيسبوك"، أن 8 أشخاص فقط حضروا مراسم دفنه سرا.

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