العراق: اتخذنا إجراءات لإحكام السيطرة على أمن منشآت النفط

بغداد / علي جواد / الخليج 365



قالت وزارة النفط العراقية، إنها اتخذت إجراءات لإحكام السيطرة على أمن المنشآت النفطية، بعد حادثة استهداف مخيم لموظفي شركات أجنبية جنوبي البلاد، يأوي عاملين في شركة إكسون موبيل الأمريكية.



وأضافت الوزارة في بيان صدر متأخرا من ليل الأربعاء/الخميس، أن "العمل الإرهابي والجهات التي تقف وراءه، مدان أياً كانت هويتها وأجنداتها، ويراد منه ضرب الاقتصاد الوطني والصناعة النفطية والغازية".



وصباح الأربعاء، سقطت قذيفة من نوع كاتيوشا، على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، أدت إلى إصابة 3 أشخاص كحصيلة أولية.



ودفع سقوط القذيفة، قيام شركة "إكسون موبيل" الأمريكية بإجلاء نحو 20 موظفا أجنبيا من البصرة جنوبي العراق.



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وأكدت الوزارة "حرصها على سلامة جميع العاملين العراقيين والأجانب، من خلال توفير ظروف العمل الآمنة، والاستقرار المطلوب في الحقول والمواقع النفطية".



وذكرت أن الاعتداء لم يؤثر على انسيابية العملية الإنتاجية والتصديرية في الحقول والمواقع النفطية (..)".



و"إكسون موبيل"، هي المقاول الرئيس في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية، لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج.



وكانت الشركة الأمريكية، قد أجلت عمالها في مايو/ أيار الماضي من حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي، بسبب تهديدات أمنية، قبل إعلان عودتهم نهاية ذات الشهر.



وتثير الهجمات على منشآت الطاقة، بما في ذلك خط أنابيب سعودي والعديد من ناقلات النفط، فضلاً عن تعزيز عسكري أمريكي في المنطقة، المخاوف من صراعات محتملة.

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