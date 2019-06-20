ينبع.. مواطن يعفو عن قاتل أخيه مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء مُعسرين

صحيفة الخليج الالكترونية

قرر المواطن علي الحبيشي الجهني، العفو عن حقه بالقصاص في مقتل أخيه، من القاتل سلطان الميموني المطيري، المحكوم قصاصًا في مدينة ينبع.

واشترط الحبيشي للعفو عن قاتل أخيه، بناء مسجد وإطلاق سراح عشرة سجناء من الغارمين والمعسرين، وذلك بعد تدخل عدد من وجهاء المجتمع للصلح بين الطرفين.