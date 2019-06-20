الماجستير للعقيد العنزي في الإدارة والدراسات الاستراتيجية من جامعة مؤتة الأردنية

صحيفة الخليج الإلكترونية منحت جامعة مؤتة الأردنية يوم أمس درجة الماجستير لسعادة العقيد ناصر بن هلال المشيطي العنزي في الإدارة والدراسات الاستراتيجية. وتلقي العنزي التهاني من الأهل والأصدقاء والزملاء في العمل التهاني بمناسبة تخرجه ، واحتفل العنزي مع أصدقاءه الطلبة السعوديين المتخرجين من الجامعه بأداء فن الدحة والتي تشتهر فيها قبيلة عنزه الوائلية . متمنيا لجميع الطلبة السعوديين الدارسين في الأردن مزيداً من التفوق والنجاح.

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