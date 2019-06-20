البرلمان_العربي يؤكد على خيار السلام في #اليمن

الخليج - واس

‏أكد البرلمان العربي على خيار السّلام المبني على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم (2216) لعام 2015م.

جاء ذلك في قرار للبرلمان العربي بشأن “مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية”، صدر في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان التي عقدت اليوم بالقاهرة.

وشدد البرلمان العربي على موقفه الداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمـن اليمن واسـتقراره ووحـدته وسـلامة وســيادة أراضــيه.

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ورحّب باستئناف نشاط مجلس النواب بالجمهورية اليمنية وعقد جلسته في مدينة سيئون في محافظة حضرموت، وتشكيل هيئة رئاسة جديدة ليكون سنداً وممثلاً للشعب اليمني في استعادة دولته وإنهاء الانقلاب.

ودان البرلمان العربي الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بحق أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمينة، منتهكين بذلك نظام الاتحاد البرلماني الدولي، وكل القيم والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

وطالب البرلمان العربي الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم كافة الخاصة بمحافظة الحديدة وموانئها وعدم تجزئته وفقاً للقرارات الدولية وعودة السلطة المحلية الشرعية إلى محافظة الحديدة وإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية ورفع الحصار عن مدينة تعز.