إيران تدعي إسقاط درون أميركية.. و #واشنطن تنفي

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت وكالة سباه نيوز، الذراع الإعلامية للحرس الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أن الحرس أسقط طائرة “تجسس” أميركية مسيرة في إقليم هرمزجان.

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرة المسيرة أسقطت عندما دخلت المجال الجوي الإيراني، بالقرب من منطقة كوموبارك في الجنوب”.

وأعلن قسم العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني في بيان بأن الدفاعات الجوية التابعة لقوات الجو-فضاء التابعة للحرس، تمكنت من اسقاط درون “تجسس” أميركية في إقليم “هرمزغان” صباح الخميس.

وبحسب “سباه نيوز” فقد تم إسقاط درون من نوع “غلوباك هاوك” مقابل منطقة “كوه مبارك” في إقليم “هرمزغان” الواقع في جنوب البلاد، بعد أن تعدت على الأجواء الإيرانية.

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الجيش الأميركي ينفي

في المقابل، نفى الجيش الأمريكي تحليق أي طلائرة في المجال الإيراني، قائلاً “لم تكن هناك أي طائرة أميركية تعمل فوق المجال الجوي الإيراني”.

وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية قبل قليل من منتصف ليل الأربعاء “لم تكن هناك أي طائرة أميركية تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم”. وأحجم أوربان عن التعليق بأكثر من هذا.