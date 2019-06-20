انفجار مخزن أسلحة لـ #ميليشيا_الحوثي بسوق شعبية في #الحديدة

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مصادر يمنية بانفجار مستودع أسلحة، لميليشيات الحوثي، في أحد الأحياء بمدينة الحديدة غرب البلاد، ليل الأربعاء.

وذكر مصدر عسكري في المقاومة المشتركة، أن حريقاً اندلع في سوق الحلقة للخضار بمدينة الحديدة، جراء انفجار غامض في أحد مخازن ميليشيا الحوثي.

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وأضاف أن انفجارات قوية صاحبت الحريق، من مخزن ذخائر تابع للميليشيا الحوثية، معتبراً أن تعمد الأخيرة تخزين الأسلحة وسط الأسواق الشعبية يكشف استهتارها بحياة المدنيين والأعيان المدنية.

ويشكل هذا الحادث دليلاً إضافياً على أن الميليشيات الحوثية تنتهك بشكل يومي اتفاق إعادة الانتشار وسحب السلاح في الحديدة.

يذكر أن فجر الأربعاء شهد اندلاع معارك وصفتها مصادر ميدانية بـ”العنيفة”، في الحديدة إثر هجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي بأسلحة متوسطة وثقيلة على مواقع عسكرية في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة. وقالت القوات اليمنية المشتركة إنها أحبطت الهجوم الحوثي وهو الأعنف بمحافظة الحديدة غرب البلاد، منذ بدء سريان الهدنة الأممية في ديسمبر الماضي.