مصر وفرنسا لتعزيز التعاون العسكري

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محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 8 ساعات في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 19 يونيو 2019 / 18:25

بحث وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وتبادل الخبرات والتدريب، وذلك خلال زيارة الأول الى باريس للمشاركة في المعرض الدولي للطيران والفضاء.



وقال الناطق باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي اليوم، إن زكي عاد إلى مصر والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته لفرنسا والتي حضر خلالها فاعليات المعرض الدولي للطيران والفضاء، والذي قام بإفتتاحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حضور عدد من المسؤولين والعسكريين ووزراء الدفاع من مختلف دول العالم.

وقام وزير الدفاع المصري بجولة تفقدية لأجنحة المعرض المختلفة واستمع إلى شرح من العارضين تضمن الإمكانات الفنية والتقنية لعدد من أنظمة الطيران والفضاء المشاركة في المعرض.

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كما التقى القائد العام بوزير القوات المسلحة لفرنسا فلورانس بارلي، حيث تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبحث أوجه التعاون العسكري بين البلدين في مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وتبادل الخبرات والتدريب.

وأعرب زكي عن إعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا ولاسيما في المجال العسكري، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والفرنسية تجاه دعم جهود الاستقرار في المنطقة .

ومن جانبها أشادت بارلي بدور مصر وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما التقى القائد العام عدداً من رؤساء مجالس إدارات الشركات المصنعة لأنظمة الطيران والفضاء المشاركة في فاعليات المعرض لبحث فرص وآفاق التعاون العسكري بما يدعم القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية .