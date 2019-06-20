"الحرس الثوري" يعلن تفاصيل إسقاط الطائرة الأمريكية في الأجواء الإيرانية

ونقلت وكالة "فارس" بيانا للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، جاء فيه: "طائرة التجسس الأمريكية هي من طراز غلوبال هاوك، وكانت قد انتهكت الأجواء الإيرانية فجر اليوم الخميس فوق هرمزغان".
وتابع البيان بأن قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني أسقطت الطائرة في منطقة "كوه مبارك" التابعة لمحافظة هرمزغان جنوبي غرب البلاد.
وأشار البيان: "الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها تحمل 900 كيلو غرام من الأجهزة التجسسية، وصنع غلافها من الألومنيوم، وتستطيع التحليق على ارتفاع 65 ألف قدم ويتحكم بها في غرفة الإدارة أربعة أشخاص".
يتبع…
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