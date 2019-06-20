إعلام: مسؤول أمريكي يؤكد إسقاط طائرة أمريكية فوق المياه الدولية في مضيق هرمز

وقال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، في تصريحات لوكالة "رويترز" إن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أُسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/ جو إيراني.

© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الطائرة المسيرة من طراز "إم.كيو-4سي ترايتون" وتتبع البحرية الأمريكية.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة.

وتقول شركة نورثروب غرومان المصنعة للطائرة المسيرة على موقعها الإلكتروني إن الطائرة ترايتون قادرة على التحليق لأكثر من 24 ساعة في الرحلة الواحدة على ارتفاع يزيد على 16 كيلومترا في نطاق 8200 ميل بحري.

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وأعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم، أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة تجسس أمريكية فوق محافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" بيانا للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، جاء فيه: "طائرة التجسس الأمريكية هي من طراز غلوبال هاوك، وكانت قد انتهكت الأجواء الإيرانية فجر اليوم الخميس فوق هرمزغان".

وتابع البيان بأن قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني أسقطت الطائرة في منطقة "كوه مبارك " التابعة لمحافظة هرمزغان جنوبي غرب البلاد.

وأشار البيان: "الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها تحمل 900 كيلو غرام من الأجهزة التجسسية، وصنع غلافها من الألومنيوم، وتستطيع التحليق على ارتفاع 65 ألف قدم ويتحكم بها في غرفة الإدارة أربعة أشخاص".