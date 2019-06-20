دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لهذا السبب تنوي آبل نقل 30% من إنتاجها من الصين

أفادت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا، أن شركة آبل الأمريكية تدرس نقل ما يصل إلى 30% من طاقتها الإنتاجية من الصين إلى منطقة جنوب شرق آسيا.

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وحسبما أوردت التقارير الصحفية ذاتها فأن مسؤولو شركة آبل طالبوا مورديهم الرئيسيين تقييم الآثار المترتبة على تكلفة نقل ما بين 15 : 30 % من طاقتها الإنتاجية في الوقت الذي تستعد فيه لإعادة هيلكة سلسلة التوريد التابعة لها.

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وأرجعت التقارير خطوة آبل إلى النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة؛ حيث يرى مسؤولو الشركة الأمريكية مخاطر الاعتماد على التصنيع في الصين مرتفعة للغاية.

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