عهد التميمي تتعرّض لحادث «مروّع» في رام الله

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تعرّضت الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي، لحادث سير، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، إذ انزلقت سيارة العائلة على الطريق الرابط بين كفر عين والنبي صالح، وفقًا لـ«روسيا اليوم» وصفحة «أحوال الطرق والحواجز» على «فيسبوك».
وأفادت المعلومات بأن عهد ووالدتها تعرضتا لجروح طفيفة وأن حالتهما الصحية مستقرة، وستغادران المستشفى قريبا، فيما لم ترد معلومات عن والد عهد، باسم التميمي.
ونشرت صفحة «أحوال الطرق والحواجز» صورًا لعهد التميمي وأفراد من عائلتها على «فيسبوك».
فيديو: الرئيس التونسي يستقبل عهد التميمي
من حاوي
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هكذا يقضي الفنان محمد رمضان إجازته مع أطفاله
يحرص الفنان المصري محمد رمضان على قضاء فترات الإجازة التي يحصل عليها مع أطفاله خاصة بعد انشغاله بتصوير العديد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية أخرها مسلسل زلزال الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي 2019. لهذا السبب النيابة المصرية طالبت بالقبض على الفنان فاروق الفيشاوي 7awi 1 لهذا السبب النيابة المصرية طالبت بالقبض على الفنان فاروق الفيشاوي شاهد أيضاً: لهذا السبب النيابة المصرية طالبت بالقبض على الفنان فاروق الفيشاوي ونشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو على حسابه بموقع انستغرام وهو يستمتع مع أولاده في حمام السباحة بمنزله على أنغام أغنية الأطفال الشهيرة baby shark وهو المقطع الذي لاقى رواجًا بين متابعيه. بالفيديو: الفنان المصري محمد الشرنوبي يخطب هذه الفتاة 7awi 1 بالفيديو: الفنان المصري محمد الشرنوبي يخطب هذه الفتاة شاهد أيضاً: بالفيديو: الفنان المصري محمد الشرنوبي يخطب هذه الفتاة ويستعد الفنان محمد رمضان لطرح أغنيته الجديدة التي صُورت على طريقة الفيديو كليب "بابا" والتي تعد أول أعماله مع شركة الإنتاج روتانا التي وقعت تعاقدًا معه لمدة 3 سنوات. المزيد: صور عفوية لكن مضحكة أخذت للمشاهير في الوقت الغير مناسب! قائمة ب10 نجوم مشاهير أنقذوا حياة الآخرين..أبطال الواقع أيضاً! بالصور: تعرف على أفضل 8 صالات رياضة يمتلكها المشاهير بالصور: مشاهير قتلهم المرض وآخرون قاتلوه تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو للأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يثير الجدل.. هل أحرجها؟
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل بين الأمير هاري Prince Harry وزوجته ميجان ماركل Meghan Markle خلال مشاركتهما في حفل Trooping the Colour الذي تؤديه الجيوش البريطانية. حيث ظهر الأمير البريطاني في الفيديو وكأنه يتحدث بطريقة حادة مع زوجته الأمريكية، خلال وقوفهما في شرفة قصر باكنجهام أثناء مراسم الاحتفال. صور: ملكة بريطانيا تعرض منزلها للبيع.. وهذا هو سعره 7awi 1 صور: ملكة بريطانيا تعرض منزلها للبيع.. وهذا هو سعره شاهد أيضاً: صور: ملكة بريطانيا تعرض منزلها للبيع.. وهذا هو سعره وقد استعانت إحدى الصحف البريطانية الشهيرة برأي خبير في قراءة الشفاه، لمعرفة الحوار القصير الذي دار بين الزوجين، حيث قال الخبير أن الأمير هاري أمر زوجته ميجان ماركل بالنظر أمامها. ومع تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، علق الكثيرون من رواد السوشيال ميديا على الأمر، حيث قالوا أن الأمير هاري تحدث ببرود شديد مع زوجته ميجان ماركل، وأن الأخيرة بدت محرجة من طريقة حديث زوجها معها. فيديو: موقف أثار غضب الأمير هاري في المغرب وجعله يتخذ رد فعل سريع 7awi 1 فيديو: موقف أثار غضب الأمير هاري في المغرب وجعله يتخذ رد فعل سريع شاهد أيضاً: فيديو: موقف أثار غضب الأمير هاري في المغرب وجعله يتخذ رد فعل سريع المزيد: ترامب يتنكر لصوته وينفي "إهانته"زوجة الأمير هاري الأمير هاري وميغان ماركل يدخلان موسوعة جينيس صور: شاب يشبه الأمير هاري لدرجة لا تصدق.. يجني في الساعة 1000 يورو صور: الأمير هاري يتلقي تهديدات بالقتل لهذا السبب تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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الأمير هاري يتعامل مع ميغان ماركل بطريقة حازمة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير لخلاف دار بين الأمير هاري Prince Harry وزوجته ميغان ماركل Meghan Markle وذلك خلال احتفالات Trooping the Colour حيث ظهر الأمير هاري حادًا خلال الفيديو. اللقطة تم تداولها بشكل واسع على السوشيال ميديا، واستعانت الصحف البريطانية بخبير في لغة الشفاه لكشف كلمات الأمير هاري لزوجته وأكدوا أنها كانت تسأله عن شيء ما فأجاب بحده نعم هذا صحيح لكنها التفتت إليه مرة أخرى لتسأله عن شئ آخر فتصرف بحزم معها قائلاً التفتي وانظري أمامك. بالصور 10 براهين تؤكد أن العيش مع العائلة المالكة ليس أمراً سهلاً 7awi 1 بالصور 10 براهين تؤكد أن العيش مع العائلة المالكة ليس أمراً سهلاً شاهد أيضاً: بالصور 10 براهين تؤكد أن العيش مع العائلة المالكة ليس أمراً سهلاً الموقف وقع على شرفة قصر باكنغهام الأمر الذي أثار موجة من النقد ضد الأمير هاري حيث أكد المتابعون أن ميغان ماركل تغيرت ملامحها بسبب طريقة تعامل الأمير الشاب. في حين اعتقد آخرون أن دوقة ساسكس كانت على وشك البكاء بسبب حدة وحزم زوجها معها كما وصف البعض الأمير هاري بأنه لئيم مع زوجته وشرير. الجدير بالذكر أن حفل Trooping the Colour هو احتفال سنوي تحرص العائلة المالكة على حضوره كما يتم الاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث في نفس اليوم المزيد: صور: خلال عام واحد.. 25 مرة كسرت فيها ميغان ماركل القواعد الملكية صور: لون أظافر واحد لنساء العائلة المالكة.. الأميرة ديانا كسرت القاعدة صور: بالأرقام هذه ثروة العائلة المالكة .. الأميرة شارلوت هي الأغنى! صور: على مدار 70 عام.. أجمل صور نساء العائلة المالكة خلال الحمل تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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الرئيس التونسي يستقبل عهد التميمي
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كانت هذه تفاصيل خبر عهد التميمي تتعرّض لحادث «مروّع» في رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.