عهد التميمي تتعرّض لحادث «مروّع» في رام الله

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تعرّضت الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي، لحادث سير، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، إذ انزلقت سيارة العائلة على الطريق الرابط بين كفر عين والنبي صالح، وفقًا لـ«روسيا اليوم» وصفحة «أحوال الطرق والحواجز» على «فيسبوك».

وأفادت المعلومات بأن عهد ووالدتها تعرضتا لجروح طفيفة وأن حالتهما الصحية مستقرة، وستغادران المستشفى قريبا، فيما لم ترد معلومات عن والد عهد، باسم التميمي.

ونشرت صفحة «أحوال الطرق والحواجز» صورًا لعهد التميمي وأفراد من عائلتها على «فيسبوك».

فيديو: الرئيس التونسي يستقبل عهد التميمي

من حاوي