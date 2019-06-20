أسعار_الذهب تقفز لمستويات قياسية وتلامس أسعار مارس 2014

صحيفة الخليج الالكترونية قفزت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في التعاملات الآسيوية، وارتفعت بنسبة 3 بالمئة لتلامس أسعار مارس 2014. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1395.35 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش. وكان الدولار قد شهد هبوطًا مع استفادة الأصول عالية المخاطر بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إبقاء الفائدة دون تغيير في يونيو، لكنه ألمح إلى خفض محتمل بنهاية العام.

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