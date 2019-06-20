تعرف على حقوق المسافر عند تأخر #الرحلة أو إلغائها

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني إبراهيم الرؤساء عن حقوق المسافرين عند تأخر الرحلات أو في حال إلغائها.

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وقال الرؤساء، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه ‏في حال تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها لمدة تزيد عن (6) ساعات، فإنه يحق للعميل مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها رحلة ملغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

وتتضمن حقوق المسافرين أيضا عند إلغاء الرحلة استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة إضافة إلى تعويض مناسب حسب اللائحة، أو القبول برحلة بديلة خلال مدة محددة حسب اللائحة.