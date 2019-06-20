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وأضافت ساندرز: "نتابع الوضع عن كثب ونواصل التشاور مع الشركاء والحلفاء"، بحسب رويتروز.
وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أعلنت أمس الأربعاء، قصف محطة كهرباء في جيزان بالسعودية بصاروخ كروز.
ووفقا لقناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، فإن "القوة الصاروخية أكدت إصابة صاروخ كروز لهدفه بمحطة الكهرباء بالشقيق في جيزان جنوب غربي السعودية".
وأفاد متحدث القوات المسلحة الموالية لـ "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا من نوع كروز على محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان، مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية.
ولم يصدر حتى الآن تأكيد من السلطات السعودية.
© REUTERS / HANDOUT
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدثة باسم البيت الأبيض: إطلاع ترامب على تفاصيل ضربة صاروخية على السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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