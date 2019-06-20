تسجيل غناء لحوت نادر في المحيط الهادي للمرة الأولى

سجل علماء من الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي غناء لحوت نادر، وذلك للمرة الأولى.

استخدم الباحثون مسجلات صوتية لالتقاط نداءات نمطية من ذكور الحيتان من نوع الحقة شمال المحيط الهادي.

اكتشف الباحثون أربع أغنيات مميزة على مدى ثماني سنوات في خمسة مواقع في جنوب شرق بحر بيرنغ.

سجل في السابق غناء للحوت الأحدب والقطبي والحيتان الأخرى، كما سجل للحيتان الحقة وهي تصدر أصواتا فردية.

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وقالت جيسيكا كرينس عالمة الأحياء البحرية بمصايد الأسماك في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن التسجيلات الأحدث هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد حيتان الحقة وهي تصدر اصواتا ذات أنماط تشكل ما تصفه جيسيكا بأنها أغنية.

تصدر حيتان الحقة أصواتا توصف بأنها نداءات سريعة وصيحات استغاثة وصرخات وتغريدات.

وقالت جيسيكا إن الذكر الذي يضع الأصوات في أنماط غنائية ربما يحاول أن يجذب أنثى.