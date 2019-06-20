كتيبة تنشق عن «الوفاق» وتنضم إلى الجيش الليبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الجيش الوطني الليبي مشاهد مصورة لمعركة حامية على تخوم طرابلس حيث حقق تقدماً على حساب ميليشيات حكومة الوفاق، وأعلنت كتيبة ليبية انشقاقها عن الحكومة التي يترأسها فائز السراج والانضمام إلى قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

ونشر موقع الكتيبة 140 التابعة ل«الجيش الليبي» مقطع فيديو لاشتباك قوي في أحد محاور القتال بجنوب طرابلس.

ولم يحدد المصدر موقع الاشتباك، إلا أنه على الأرجح في منطقة عين زارة، حيث تقول مصادر عسكرية إن وحدات «الجيش» حققت مؤخراً بعض التقدم في اتجاه المدينة. وتركز القتال خلال اليومين الماضيين على القصف الجوي المتبادل، حيث كثف طيران ميليشيات الوفاق غاراته على تمركزات «الجيش» جنوب العاصمة وشن غارات عنيفة على مواقع في مدينة غريان الجبلية إلى الجنوب من طرابلس.

وفيما أعلنت مصادر عسكرية تابعة للوفاق أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير آليات عسكرية على مرتفعات غريان كانت في طريقها إلى مركز غرفة عمليات «الجيش» في المنطقة، أعلن «الجيش الوطني» أن قافلة تحمل شحنة وقود ومحروقات وزيوت وغاز طهي ومولدات ومواد غذائية ومعدات طبية ومستلزمات أخرى مقدمة للمنطقة الغربية تعرضت لعمل تخريبي جنوب غريان.

وشن الطيران الحربي التابع ل«الجيش» غارات مضادة استهدفت إحداها موقعاً لميليشيات الوفاق في مدينة تاجوراء، شرق طرابلس، ولا تزال الاشتباكات بين الطرفين متواصلة جنوب طرابلس حول مطار طرابلس الدولي، وخلة الفرجان، وطريق السواني.

وأعلنت الكتيبة 185 مشاة بقيادة العقيد محمد مفتاح الغدوي انشقاقها عن حكومة الوفاق في طرابلس وانضمامها إلى صفوف «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر. ونشرت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش، مقطع فيديو يوثق انشقاق الكتيبة 185 مشاة عن حكومة الوفاق في طرابلس، مؤكدة انضمامها إلى «الجيش الوطني الليبي» «بكامل العدة والعتاد من ضباط وضباط صف وجنود وأسلحة وآليات وذخائر». وقالت الكتيبة، في بيان، إنها تؤيد العملية العسكرية لقوات حفتر ضد الجماعات المسلحة في طرابلس. وذكرت الكتيبة أن جميع منتسبيها الموجودين في منطقة النواحي الأربع يعلنون دعمهم للغرفة الأمنية في المنطقة وإدارة الاستخبارات.

إلى جانب ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعرض مخازن شركة «مليتة» للنفط والغاز قرب طرابلس إلى قصف جوي تسبب في إصابة ثلاثة موظفين ودمار كلي في المخزن. وجاء في بيان للمؤسسة «تؤكّد المؤسسة الوطنية للنفط تعرّض مخزن شركة مليتة للنفط والغاز التابعة للمؤسسة، إلى قصف جوّي» مساء الثلاثاء، من دون تفاصيل إضافية عن مصدر القصف.

وشركة «مليتة» للنفط والغاز مشروع مشترك بين ليبيا وشركة «إيني» الإيطالية.(وكالات)