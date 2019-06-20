شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعين قاضيين في مركز دبي المالي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (24) لسنة 2019 والمرسوم رقم (25) لسنة 2019 بتعيين كل من وين ستيوارت مارتن، وروبرت شينتون فرينش قاضيين في محكمة الاستئناف لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.

ويُعمل بهذين المرسومين من تاريخ صدورهما، وينشران في الجريدة الرسمية.

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