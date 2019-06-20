جناح «إكسبو 2020 دبي» التفاعلي المتنقل يلهم الزوار في 60 موقعاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



انطلق جناح «إكسبو 2020 دبي» التفاعلي من «دبي مول» ومن ثم سيتنقل في 60 موقعاً من المواقع الأكثر شهرة في دولة الإمارات خلال الأسابيع الثمانين المقبلة، وتأخذ هذه المنصة المبتكرة زوارها في تجربة ممتعة غنية بالمعلومات عبر قصة «إكسبو 2020 دبي» وأهدافه.

ويمكّن الجناح زواره من التجول افتراضياً في موقع «إكسبو دبي» الممتد على مساحة 4.38 كم مربع في منطقة دبي الجنوب، واستكشاف أول إكسبو عالمي على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

ويتيح الجناح التعرف إلى تقنية مبتكرة للتعلم الإلكتروني تم تطويرها و«اختبارها» خصيصاً لهذا الجناح. ويمكن لهذه التقنية التعرف إلى كلمة «حيّاكم» بعد الاستماع إليها في أكثر من 500 موضع، وعندما ينطق الزائر كلمة «حياكم»، فإن الجناح يتفاعل، فتتحرك الرسوم ومن ضمنها بحر من الجسيمات التي تستجيب للمسات الزائر.

ويمكن أيضاً الولوج إلى وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR)، وعرض تجربتك على «سنابتشات» من خلال فيلتر الواقع المعزز الذي يضع نافذة حديث بجوار صورتك.

ودعماً للاستدامة - وهي أحد المواضيع الفرعية الخاصة بإكسبو 2020 دبي - جرى بناء المنصة باستخدام أكبر عدد ممكن من المواد القابلة لإعادة التدوير والمعاد تدويرها والمستدامة.