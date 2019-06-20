صور.. امرأة تايلاندية تثير حيرة الأطباء.. ثديها يتضخم منذ 9 أشهر

أثارت امرأة تايلاندية حيرة الأطباء بعدما لم يتمكن أحد منهم من تشخيص حالتها ومعرفة أسباب تضخم ثديها منذ تسعة أشهر، الأمر الذى تسبب لها فى آلام الرقبة والكتف والظهر.

المرأة التايلاندية، والتى تدعى لام فراى سى نوان، وتبلغ من العمر 46 عاما، أشارت إلى أنها لاحظت أن ثديها يكبر منذ ثلاث سنوات، إلا أنه منذ تسعة أشهر لاحظت أنه ينمو بشكل كبير وبسرعة أجبرتها فى النهاية على استخدام رباط من القماش لمحاولة التحكم فيه، كما تسبب فى جعلها غير قادرة على العمل أو الحركة.

ما يحدث للمرأة التايلاندية، أثار حيرة الأطباء، إلا أنهم استبعدوا أن تكون لديها أورام سرطانية، بعدما أوضحت لهم أنها لاحظت أن عملية النمو بدأت أولا فى ثديها الأيسر لمدة خمسة أشهر، ثم نما الثدى الأيمن بعد ذلك، إلا أن الأطباء فى مستشفى فوتهاشينارات استبعدوا الأورام السرطانية، حسبما ذكر "فيتسانولوك نيوز".

ومن المقرر إجراء فحص طبى شامل للمرأة فى 19 يوليو، إلا أن كونها هى وزوجها عاطلان عن العمل، جعلها تشعر بالخوف من عدم تمكنها من دفع تكاليف الفحص الطبى، وهو ما دفعها لمناشدة الجميع من أن أجل مساعدتها ماديا.