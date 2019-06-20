تحذير شديد اللهجة من قايد صالح للجزائريين

وأكد صالح أن لدى قوات الأمن الجزائرية أوامر بالتطبيق الصارم للقانون، علما بأن علم أقلية الأمازيغ يرفع أيضا خلال المسيرات؛ بحسب "فرانس 24".

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وتابع أنه "تم إصدار أوامر صارمة لقوات الأمن، من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين سارية المفعول، والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس"؛ لكنه لم يوضح طبيعة الأوامر أو التدابير التي ستتخذ بحق المخالفين.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتحدث فيها الفريق صالح خلال ثلاثة أيام ليستنكر ما قال:

إنها قضية حساسة تتمثل في محاولة اختراق المسيرات عبر رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا.

ورغم أنه لم يوضح عن أي راية يتحدث، بدا أن رئيس الأركان يشير بوضوح إلى العلم الأمازيغي، الذي يتكون من ثلاثة خطوط أفقية بالألوان الأصفر والأخضر والأزرق، وفي الوسط حرف "ياز" من أبجدية تيفيناغ، حيث رفع هذا العلم في التظاهرات، إلى جانب العلم الوطني، منذ انطلاقها، في 22 فبراير/ شباط الماضي، للمطالبة بتغيير النظام.

وقال قائد الجيش:

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للجزائر علم واحد استشهد من أجله ملايين الشهداء، وراية واحدة هي الوحيدة التي تمثل رمز سيادة الجزائر واستقلالها ووحدتها الترابية والشعبية.

وتعتبر الهوية الأمازيغية موضوع حساس في الجزائر، حيث ربع السكان، أو 10 ملايين شخص هم من الأمازيغ، ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة القبائل في الشمال، وكذلك في وسط وشرق وجنوب البلاد.

وصدرت نداءات عدة لإبراز الهوية الأمازيغية الثقافية واللغوية، التي تم التنكر لها لفترة طويلة، أو حتى قمعها من قبل الدولة الجزائرية، التي بنت هويتها حول العروبة.

وتم الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية فقط في عام 2002، بعد نحو عام من الاحتجاجات الدموية في منطقة القبائل (في ما عرف بـ"الربيع الأسود" حين قتل 126 شخصا)، قبل تكريسها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في الدستور المعتمد في عام 2016.

وبعد استقالة عبد العزيز بو تفليقة، يطالب المحتجون الآن برحيل كل رموز النظام السابق.