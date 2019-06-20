البنتاغون: نشر ألف جندي في الشرق الأوسط يشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات

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© Sputnik . Vladimir Astapkovich
وقالت متحدثة باسم البنتاغون في بيان "الولايات المتحدة لا تسعى للحرب مع إيران لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".
وتصاعدت المخاوف من حدوث مواجهة بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس. وحملت واشنطن طهران مسؤولية هذا الهجوم بينما نفت إيران الاتهامات.
قال المبعوث الأمريكي إلى إيران، برايان هوك، اليوم الأربعاء، إن بلاده تريد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، موضحا أن الهدف من ضغوط الولايات المتحدة هو دفع طهران إلى تغيير سلوكها.
وذكر هوك، خلال جلسة استماع في الكونغرس، أن الاتفاق مع إيران يجب أن يشمل البرنامجين، النووي والصاروخي، ووقف دعمها للإرهاب والاعتقال التعسفي؛ بحسب وكالة "سكاي نيوز".
وفي إشارة إلى مفعول العقوبات المفروضة على إيران، قال هوك إن "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" الفلسطينية صارا يتخذان إجراءات تقشفية، بسبب تراجع الموارد الإيرانية.
واتهمت الولايات المتحدة، إيران، بالضلوع في استهداف عدد من ناقلات النفط في مياه الخليج، وهو ما نفته إيران، بشكل قاطع.
وصرح الرئيس الأمربكي، دونالد ترامب، إنه سيضغط على إيران، حتى يرضخ النظام، ويجلس إلى طاولة المفاوضات ليبرم اتفاقا أفضل.
في غضون ذلك، تؤكد إيران أنها لن تتفاوض مع واشنطن تحت لغة الضغط والوعيد، وتقول إنها لن تثق في ترامب لأنه نكث العهد، مسبقا، حين تراجع عن اتفاق 2015 الذي أبرمته طهران مع ست دول عظمى، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا الصين وألمانيا.
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