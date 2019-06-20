اليمن... الجيش يعلن إلحاق خسائر بـ"أنصار الله" جنوب تعز

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد الكتيبة الأولى في اللواء الرابع مشاة جبلي قائد جبهة الاحكوم العقيد عبده نعمان الزريقي، إن "الكتيبة صدت هجوما عنيفا شنه الحوثيون على المواقع الإمامية في تبة الخضراء بجبهة الأحكوم في مديرية حيفان جنوب تعز".

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وأكد العقيد الزريقي "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين خلال المواجهات".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن الجماعة أحبطت زحفا واسعا للجيش من ثلاثة مسارات استمر 8 ساعات على مواقع في جبهة صالة شرق مدينة تعز.

في سياق آخر، أشارت "أنصار الله" إلى مقتل امرأتين وإصابة شخصين بقذائف للجيش سقطت على أحياء متفرقة في مديرية صالة شرق مدينة تعز، حسب "المسيرة".

وأعلن الجيش اليمني، في وقت سابق اليوم، مقتل 17 عنصرا من "أنصار الله" بهجمات شنها شرق وغرب مدينة تعز، في حين قتل قياديان من الجماعة بكمين محكم استهدف آلية في ريف حيفان جنوب تعز.