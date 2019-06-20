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وذكر هوك، خلال جلسة استماع في الكونغرس، أن الاتفاق مع إيران يجب أن يشمل البرنامجين، النووي والصاروخي، ووقف دعمها للإرهاب والاعتقال التعسفي؛ بحسب وكالة "سكاي نيوز".
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وأضاف المبعوث الأمريكي:
أن إيران خفضت إنفاقها العسكري منذ فرض العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران، سنة 2015، جعلها تحصل على الموارد اللازمة لتمويل أنشطتها الخبيثة وتدخلاتها في منطقة الشرق الأوسط.
وتأجج التوتر على نحو ملحوظ بين واشنطن وطهران، خلال الأسابيع الأخيرة، وبعثت الولايات المتحدة بتعزيزات عسكرية مهمة إلى الشرق الأوسط، بعدما وردت أنباء عن تحضير إيراني لاستهداف مصالح أمريكية في المنطقة.
واتهمت الولايات المتحدة، إيران، بالضلوع في استهداف عدد من ناقلات النفط في مياه الخليج، وهو ما نفته إيران، بشكل قاطع.
وصرح الرئيس الأمربكي، دونالد ترامب، إنه سيضغط على إيران، حتى يرضخ النظام، ويجلس إلى طاولة المفاوضات ليبرم اتفاقا أفضل.
في غضون ذلك، تؤكد إيران أنها لن تتفاوض مع واشنطن تحت لغة الضغط والوعيد، وتقول إنها لن تثق في ترامب لأنه نكث العهد، مسبقا، حين تراجع عن اتفاق 2015 الذي أبرمته طهران مع ست دول عظمى، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا الصين وألمانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأمريكي إلى إيران: الولايات المتحدة تريد اتفاقا شاملا مع طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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