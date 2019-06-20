"أنصار الله" تعلن قصف محطة كهرباء سعودية وتتوعد بمفاجآت كبيرة قادمة

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وفقا لقناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، فإن "القوة الصاروخية أكدت إصابة صاروخ كروز لهدفه بمحطة الكهرباء بالشقيق في جيزان جنوب غربي السعودية".
وأفاد متحدث القوات المسلحة الموالية لـ "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا من نوع كروز على محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان، مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية.
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
وأضاف أنه
"لاتزال هناك مفاجآت كبيره قادمة، نستهدف من خلالها مواقع أكثر حساسية بالسعودية في حالة استمرار العدوان".
وكانت "أنصار الله، قد قصفت بصاروخ "كروز" يوم الأربعاء الماضي مطار أبها الدولي وأحدثت به إصابات ما تسبب بتوقف المطار وشل حركة الطيران.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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