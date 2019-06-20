هذا الموضوع تسريبات تكشف عن بعض مواصفات Honor 9X Pro قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.
نشر على حساب RODENT950 في تويتر تغريدة جديدة تستعرض بعض من مواصفات هاتف هواوي القادم Honor 9X Pro، الذي يأتي بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية.
كان إصدار هواوي السابق Honor 8X أحد هواتف هواوي المتوسطة التي حققت نجاح وسجلت أعلى المبيعات خلال العام الماضي، حيث إستطاع الهاتف أن يحقق مبيعات وصلت إلى أكثر من 10 مليون وحدة منذ إنطلاقه رسمياً خلال شهر سبتمبر 2018.
وفي تسريبات جديدة كشف عن خطط هواوي لإطلاق إصدار Pro هذا العام، كما رصدت تسريبات أيضاً لبعض من مواصفات Honor 9X Pro قبل الإعلان الرسمي.
ولقد أشار مصدر التسريبات إلى أن هاتف Honor 9X Pro ينطلق بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، كما تقدم هواوي بطارية بأعلى قدرة مع شاحن مميزة بتقنية الشحن السريع، وهي مواصفات تحاكي إصدار هواوي المنتظر nova 5.
وتشير التوقعات إلى أن هواوي ستقدم الهاتف في الأسواق المختلفة بأكثر من عنوان مع نفس التصميم والتكوينات الداخلية، حيث قدمت العملاق الصيني سابقاً هاتف Honor 8X بعنوان Honor View 10 Lite في بعض الأسواق أو Honor 8X Max في أسواق أخرى.
يذكر أن التوقعات تشير إلى خطط هواوي للإعلان الرسمي عن Honor 9X خلال الأسابيع المقبلة، لينطلق إلى الأسواق إصدار أخر من هواتف هواوي المتوسطة.
المصدر
هذا الموضوع تسريبات تكشف عن بعض مواصفات Honor 9X Pro قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.
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