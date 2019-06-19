فلسطينيون في غزة يقيمون بيت عزاء لـ "مرسي"

غزة/ الخليج 365

أقام فلسطينيون في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مساء الأربعاء، بيت عزاء للرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

وتوافد العديد من المعزين على بيت العزاء المقام في ساحة عامة وسط المدينة، وأشرف عليه وجهاء ومخاتير عائلات وأعيان خان يونس.

وقال محمد العبادلة (57 عاما)، أحد المشاركين في بيت العزاء، للأناضول: رسالتنا لأسرة مرسي، هي رسالة حب ووفاء للرجل وللشعب الذي وقف وقفة جادة مع الفلسطينيين بغزة.

وأضاف العبادلة، "مرسي كان رجلا، حاول قدر المستطاع أن يثبّت الديمقراطية والتداول السياسي، لكن الظروف كانت أقوى منه، نسأل الله الرحمة له والمغفرة".

ووجه رسالة إلى القيادة المصرية قال فيها: "نحن أهل وجيران، والمطلوب تكريس وتثبيت وتقوية الأواصر القومية العربية، ونذكرهم أن قطاع غزة هو العمق الأمني لمصر، ونؤكد لهم أن شعبنا وفيّ، وسيبقى لمن يقف معه، ويناصره".

أما نعيم الأسطل (82 عاما)، أحد وجهاء عائلته، فقال للأناضول، "جئنا اليوم لنعزي في رجل وقف مع غزة، كان صاحب كلمة حق، ومواقف تاريخية مع الشعب المظلوم".

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وأشاد الأسطل، بمواقف الرئيس الراحل وكلماته بحق الشعب الفلسطيني وقضيته، خلال فترة حكمه.

وشدد على أن كل فلسطيني مطلوب منه المشاركة في بيت عزاء مرسي، لأنه رجل عربي مسلم بحق، وهمه الإسلام، والقضية الفلسطينية، والمسجد الأقصى على رأسها، وتحرير فلسطين.

وأكد أن "غزة عندما كانت ترزح تحت العدوان الإسرائيلي، هب مرسي لنصرتها، وهو أول وأكثر من وقف معها، بفتح معبر رفح على مدار الساعة، وإقامة مستشفيات ميدانية، والتحرك الجاد حتى أوقفت إسرائيل عدوانها".

والإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية "التخابر مع حماس".

والثلاثاء، كشف عبد المنعم عبد المقصود، محامي مرسي، للأناضول، عن دفن جثمانه في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 ت.غ)، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، بحضور أسرته وتواجد أمني كثيف.

واتهمت صحيفة الإندبندنت البريطانية، قوات الأمن المصرية بالتسبب في "قتل" مرسي، بعدما تركته ملقى على الأرض لأكثر من 20 دقيقة، عندما فقد وعيه في قاعة المحكمة بالقاهرة.

وقالت الصحيفة نقلا عمن سمتهم زملاء لمرسي، إن الشرطة المصرية فشلت في تقديم المساعدات الأولية بالسرعة اللازمة عندما سقط مغشيا عليه داخل قفص الاتهام أثناء جلسة محاكمته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.