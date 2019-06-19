مظاهرات ليلية في الخرطوم والأبيض لمطالبة "العسكري" بتسليم السلطة

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

شهدت مدن الخرطوم وأم درمان والأبيض، مظاهرات ليلية الأربعاء؛ لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وللتنديد بفض اعتصام العاصمة السودانية بالقوة.

وقال شهود عيان، للأناضول، إن مئات السودانيين خرجوا للاحتجاج في حيي الشجرة والصحافة، جنوبي الخرطوم، وحيي المهندسين والفتيحاب بمدينة أمدرمان، غربي العاصمة.

وردد المتظاهرون هتافات، منها: "جيبو (عينوا) حكومة الحكم المدني".

وذكر تجمع المهنيين السودانيين، عبر صحفته بــ"فيسبوك"، أن "قوى إعلان الحرية والتغيير" أقامت ندوات في أحياء "الدروشاب شمال، والدروشاب جنوب، والسامراب، وشمبات الحلة، وشمبات الأراضي" في مدينة بحري، وحي جبرة، جنوبي الخرطوم.

وأفاد شهود عيان للأناضول، في مدينة الأبيض (جنوب) بخروج مئات المحتجين في أحياء القبة، الاستقلال، الجلاء، الجمهورية، القادسية والرديف.

وحمل محتجون أعلام السودان، ولافتات مكتوب عليها شعارات تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين، وتندد بفض قوات الأمن للاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، في الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الجاري.

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وسقط 128 قتيلا في الفض وأحداث عنف تلته، بحسب ما أعلنته اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، الأحد، بينما أفادت وزارة الصحة في آخر إحصاء لها بمقتل 61 شخصا.

وتشترط قوى التغيير، لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية، أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية.

ومنذ انهارت مفاوضاتهما، في مايو/أيار الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية.

وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الثلاثاء، اعتزام المجلس تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية، "بأقصى سرعة" إلى حين إجراء انتخابات.

وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.