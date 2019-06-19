التمريض_صوت_القيادة.. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتمريض في #مستشفى_الزلفي

صحيفة الخليج الالكترونية

انطلقت فعاليات اليوم العالمي للتمريض، لعام 2019 تحت شعار (التمريض صوت القيادة) في مستشفى الزلفي العام، بمشاركه جميع أقسام التمريض بالمستشفى.

جاء ذلك بحضور مدير مستشفى الزلفي الأخصائي، عبدالعزيز محمد الفهد، ونائب المدير عبدالله البداح، وعدداً من رؤساء الأقسام.

وبدأ الحفل بكلمة، أخصائي التمريض، عبدالرحيم الفوزان مرحبا بمدير المستشفى ومساعده وبالحضور الكرام، وأهمية الخدمات الجليلة التي تقدمها مهنة التمريض.

كما ألقى مدير المستشفى كلمة بهذه المناسبة حيث قدم شكره وعرفانه لطاقم التمريض على مايقدمونه من عمل لخدمة المرضى. وتخلل الحفل كلمة لمديرة التمريض الأخصائية، منيرة محمد المطيري رحبت من خلالها بالحضور وبينت أهمية مهنة التمريض ودوره بالمستشفى وبالمجتمع كافة.

وأكدت المطيري، أن الهدف الأسمى من إقامة هذه الفعالية الارتقاء بجودة الخدمات التمريضية في المستشفى وتحفيز الكادر التمريضي على مواصلة أدائهم المتميز وتطوير قدراتهم في تقديم أفضل الخدمات التمريضية للمرضى.

وتم عرض فيديو يتضمن صور التقاطية لدو قسم التمريض بالمستشفى، وتخلل الحفل سحب على الهدايا للحضور.

بعد ذلك قام منسوبو التمريض بتقديم درع شكر وتقدير للمدير المستشفى.

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وبمناسبة فعاليات اليوم العالمي للتمريض كرمت مديرة التمريض أفراد طاقم التمريض المتميزين نظير جهودهم وتفانيهم بالعمل متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

وفي ختام الحفل دشن مدير المستشفى المعرض المصاحب للفعاليات.