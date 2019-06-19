الان تتابع رجل آلي يتجول في شوارع كاليفورنيا في مهمة رسمية .. ماذا يفعل ؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 9:47 م, 19 يونيو 2019 م التعليقات: 0 تعرف على مهمته الخليج 365-متابعات كشفت شرطة هانتينجتون بارك بجنوب كاليفورنيا النقاب عن رجل

شرطة آلي مهمته مكافحة الجريمة وحفظ الأمن بهدف تسهيل مهمة ضباط

الشرطة في المنطقة.

ويتجول رجل الشرطة الآلي أو إتش بي روبوكوب في شوارع جنوب

ولاية كاليفورنيا من أجل تنفيذ مهامه.

وقام قسم شرطة هانتينجتون بارك بتسيير هذا الروبوت رسميا هذا

الأسبوع بهدف مراقبة وتمشيط بعض مناطق المدينة مثل الحدائق

والمباني.

وسيتمكن الروبوت، المزود بكاميرات فيديو، من إرسال لقطات مصورة

إلى مقر قيادة الشرطة بهدف تسهيل الحصول على استجابات آمنة وسريعة

من ضباط الشرطة.

وسيتمكن إتش بي روبوكوب أيضا من السير فوق الأرصفة والتواصل مع

المارة بعبارات قصيرة مثل “من فضلك” و”طاب يومك”.

وتقع هانتينجتون بارك على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الجنوب

الشرقي من وسط المدينة في لوس أنجليس.

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