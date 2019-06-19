شكرا لقرائتكم أنقرة تشكل آلية لدعم العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 49 دقيقة في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 19 يونيو 2019 / 17:57

أعلنت دائرة الهجرة التركية، عن تشكيل "الآلية الوطنية لدعم العودة الطوعية" للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم.



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وجاء الإعلان في بيان صادر عن دائرة الهجرة، اليوم الأربعاء، بخصوص تشكيل الآلية الوطنية لدعم العودة الطوعية، من خلال إقامة "مراسم توقيع بيان النوايا المشتركة".

ووفقاً للبيان الذي نشرته وكالة الاناضول التركية، شارك في المراسم كل من مدير عام دائرة الهجرة عبدالله أياز، ومدير عام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية التركية السفيرة خاتون دميرأر، ونائب رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) رحمن نوردان، ومدير عام الهلال الأحمر التركي إبراهيم ألطان.

وأشار البيان أنه خلال المراسم تم إقرار تشكيل "الآلية الوطنية لدعم العودة الطوعية"، بهدف زيادة الفعاليات في مكافحة الهجرة غير النظامية، وضمان عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدان المنشأ واندماجهم من خلال اتباع نهج يركز على حقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن إنشاء الآلية الوطنية لدعم العودة الطوعية، يهدف لضمان الخروج الآمن للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية في إطار الأسس الطوعية، وبذل الجهود لتحسين رأس المال البشري ومواءمتها مع العودة إلى بلد المنشأ.