شكرا لقرائتكم نقابة الفنانين المحترفين في لبنان تتضامن مع محمد اسكندر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت – "الحياة" | منذ ساعة في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 19 يونيو 2019 / 18:07

أعلنت "نقابة الفنانين المحترفين في لبنان" في بيان وزعته أمس، تضامنها مع "الزميل المطرب محمد إسكندر، في عمله الأخير الذي عبّر فيه عن معاناة الناس "من أين لك هذا"".



وأكدت أنها تحت "سقف القانون وتحترم المؤسسات القضائية والأمنية التي تسهر على أمن الوطن والمواطنين وكذلك تحترم المؤسسات الخاصة كافة، وفي الوقت ذاته تؤكد على تمسّكها وإحترامها لحرية التعبير التي يكفلها الدستور". وأشار البيان الى إن "النقابة برئاسة نقيبها الأستاذ جهاد الأطرش سيكون لها مبادرة حل أمام المراجع المختصة".

ودعت "من يرغب من الزملاء بمؤازرة هذه المبادرة، الحضور إلى دار النقابة اليوم (الأربعاء) في التاسعة صباحاً".

وكان مصرف الإسكان رفع دعوى بجرم القدح والذم ضد المطرب محمد اسكندر ونجله الملحن والشاعر فارس اسكندر والمخرج سام كيال بسبب ما رأى فيه إساءة له في فيديو كليب أغنية "من أين لك هذا؟" من توقيع سام كيال. إذ تتضمن الأغنية المصورة مشهداً تظهر فيه عبارة "مصرف الإسكان"، ليتبين لاحقاً أنه منح قرض زواج لعريسين بعدما حركا "واسطتهما" على حساب ثنائي آخر ينتظر للحصول على القرض.