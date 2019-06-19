شكرا لقرائتكم قائد الجيش اللبناني يطَّلع على مساعي التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ ساعة في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 19 يونيو 2019 / 20:50

استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي اليوم (الاربعاء) قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الذي زار مقر مركز التحالف الإسلامي في الرياض.



وتأتي الزيارة في إطار التعاون المستمر بين التحالف الإسلامي والدول الأعضاء في التحالف، بما فيها الجمهورية اللبنانية، بهدف تعزيز المساعي المشتركة لدحر آفة الإرهاب.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يتكون من 41 دولة عضواً تعمل سويا لتنسيق وتكثيف جهودها الفردية في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف، ويعمل ممثلو الدول الأعضاء لدى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على مبادرات في مجالات أربعة: الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية.