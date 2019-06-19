شكرا لقرائتكم العراق ينوه بتجاوز العلاقات مع الكويت "مخلفات الماضي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعة في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 19 يونيو 2019 / 17:55

أكد الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، اليوم الاربعاء، ان العلاقات بين العراق والكويت "قطعت اشواطاً كبيرة الى الأمام بفضل حكمة ورغبة القيادتين في البلدين لتجاوز مخلفات الماضي".



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ووفقاً لبيان المكتب الاعلامي للرئاسة العراقية نشرته وكالة الانباء الرسمية (واع)، أكد صالح، خلال جلسة محادثات رسمية عقدت في قصر السلام ببغداد، مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى أن "العراق لديه الرغبة الجادة لبناء علاقات متطورة مع جيرانه خصوصاً مع الكويت بما تخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين". واضاف ان "العراق ينظر الى طبيعة الأزمة الحالية في المنطقة بمنظار واسع ويسعى الى تحقيق توافق اقليمي شامل على قاعدة الحوار والجيرة الحسنة بين الدول".

ورحب صالح، وفق البيان، بالشيخ صباح الأحمد والوفد المرافق له، متمنياً ان "تكون هذه الزيارة فرصة طيبة لطي الماضي وبدء صفحة علاقات بناءة بين الجارين الشقيقين".

ونقل البيان عن أمير الكويت، قوله أن "بلاده حريصة على دعم وتمكين العراق من تجاوز تداعيات ما تعرض له من اعمال ارهابية واعادة اعماره"، معتبرا ان "الزيارة تمثل فرصة لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين وحسم الملفات العالقة بينهما، وانها تأتي تتويجا للعلاقات الوطيدة"، مشدداً على أن "الكويت تؤمن بشكل راسخ بأهمية ان ينعم العراق بالامن والاستقرار".

وأوضح البيان أنه "جرى بحث اخر التطورات السياسية في المنطقة ومحاولات تهدئتها بما يصب في صالح استقرارها، فضلاً عن مساهمة الكويت في عمليات اعمار العراق، والعلاقات بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبِي طموح الشعبين الشقيقين". وأشار الى ان الرئيس العراقي اقام مأدبة غداء على شرف أمير الكويت والوفد المرافق له، حضرها رئيسا الوزراء والنواب عادل عبد المهدي ومحمد الحلبوسي ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود وكبار المسؤولين من الجانبين.